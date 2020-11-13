Адвокат рассказала, почему сын Конкина не смог оформить опекунство над племянницей

13.11.2020, 17:17, Разное

По словам Юлии Нитченко, адвоката семьи Владимира Конкина, его сын Святослав юридически не сможет оформить опеку над племянницей Калисой. Она объяснила тонкости данного дела и сообщила, что внучка звезды киноленты «Место встречи изменить нельзя» будет проживать у двоюродной бабушки в Санкт-Петербурге.

Юлия Нитченко рассказала, что Святослав Конкин вскоре уезжает на постоянное место жительство в Германию. В этой стране поживает его брат Ярослав с семьей. Ни один из них не сможет оформить опеку над Калисой из-за немецкого законодательства. Ситуация усложняется тем, что внучка Владимира Конкина, которая недавно потеряла мать, имеет отца, не лишенного родительских прав. Руслана Подгорного осудили по статье «Мошенничество», но на данный момент он скрывается от российского правосудия.

Жизнь Софии Конкиной, матери Калисы, оборвалась в столичном фитнес-центре. По словам актера, в силу своего почтенного возраста он не может быть опекуном внучки, но намерен помогать ей финансово.