Назван “странный” симптом дефицита В12 в организме

13.11.2020, 17:17, Разное

Медики назвали самый «странный» симптом, который свидетельствует о дефиците витамина В12. Из-за четкого понимания картины врачи нередко ставят пациентам неправильный диагноз.

Обычно признаки состояния, когда наблюдается нехватки В12, появляется очень медленно. Человек просто привыкает к изменениям и перестает жаловаться. Однако в это время серьезные последствия только усугубляются.

Ученые провели исследование с участием пациентов, страдающих дефицитом В12 и гастрэктомией. Установлено, что у всех в анамнезе присутствовал «странный» признак, называемый глоссодинией. Речь идет о заболевании неврологического характера, когда изменяется вкусовая чувствительность и секреция слюны. В основном при данной патологии человек чувствует покалывание во рту, небе, языке, жжение.

О нехватке В12 в организме говорит бледно-желтый оттенок кожи, глоссит, образование язв во рту, ухудшение зрение, депрессия и раздражительность. Иногда возникают проблемы с когнитивными способностями.

Медики рекомендуют при наличии вышеназванных симптомов обратиться в больницу. Врач должен выписать пациентам витамин В 12 в виде добавки. Также важно изменить рацион питания, включив в него лосось, говядину, хлопья для завтрака, твердый сыр.