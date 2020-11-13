Осужден выкинувший собаку с четвертого этажа житель Красноярского края

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13.11.2020, 17:08, Новости дня

Вынесен приговор жителю города Зеленогорск Красноярского края, выбросившему собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей сожительницы.

Полиция установила, что 41-летний зеленогорец в состоянии алкогольного опьянения пришел в комнату к своей сожительнице в общежитии, между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, и тот выбросил животное с четвертого этажа, передает РИА «Новости».

От полученных травм питомец скончался, свидетелем стал 11-летний сын женщины.

«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение суда вступило в законную силу», – добавили в ведомстве.

В октябре Минюст предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках.



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