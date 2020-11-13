В Британии заявили о нежелании нормализовать отношения с Россией

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13.11.2020, 17:08, Новости дня

Великобритания хочет сохранять диалог с Россией, в то же время воздерживаясь от нормализации двусторонних отношений, сообщил источник в британском правительстве.

«Визит задуман как попытка сохранять диалог с Россией, в то же время воздерживаясь от нормализации британо-российских отношений», – сказал источник ТАСС, комментируя предстоящий на следующей неделе визит в Москву государственного министра Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон.

Он также подчеркнул, что это будет первый визит высокопоставленного представителя МИД королевства в РФ с декабря 2017 года. Тогда Москву посетил Борис Джонсон, на тот момент руководивший министерством иностранных дел, а в июле прошлого года ставший главой британского правительства.

Ранее посольство Великобритании в Москве сообщило о том, что Мортон приедет в Россию 16 ноября с двухдневным визитом и встретится с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым, а также советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, «чтобы обсудить решение таких проблем, как изменение климата, пандемия COVID-19 и восстановление экономики».

Ранее посол Соединенного Королевства в РФ Дебора Броннерт заявил, что санкции против Москвы вряд ли будут отменены после выхода Британии из Евросоюза.



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