В iPhone 13 впервые в истории будут использоваться мягкие аккумуляторы

13.11.2020, 16:53, Разное

Аналитики рынка мобильных технологий дали очередной прогноз относительно iPhone 13. По мнению экспертов, в следующем поколении «яблочных» смартфонов будут использоваться гибкие аккумуляторы.

12 линейка iPhone только недавно вышла в продажу по всему миру. Однако специалисты IT-сферы по всему миру уже пытаются предугадать, какие же новые технологии будут реализованы в следующей генерации устройств от Apple. Свои версии инноваций популярного аппарата представил Мин-Чи Куо, сотрудничающий с Tianfeng International. По его мнению, в следующем году американская корпорация представит «умные телефоны» с гибкими аккумуляторами.

Поставками подобных батарей займутся компании Huatong, Xinxing и Jialianyi, которые уже разрабатывают такие системы. Благодаря применению мягкого аккумулятора в iPhone 13 снизятся энергозатраты, а сам смартфон, возможно. Получит более компактные габариты. Этому будет способствовать экономия внутреннего пространства за счет меньших размеров накопителя заряда. Кроме того, ранее Мин-Чи Куо публиковал инсайд о сверхширокоугольных объективах в следующем поколении iPhone.

Камеры получат по шесть пластиковых линз, диафрагма которых сможет достигать F/1,8, также в них будет реализована систем автоматической фокусировки кадра. Эти элементы тоже будут закупаться Apple у партнеров, ими станут Largan и Yujingguang. Какие из предсказанных новшеств будут реализованы в iPhone 13 покажет время, однако нередко эксперты давали слишком позитивные прогнозы. Так, подэкранную селфи-камеру поклонники бренда ждали еще в 2017 году, однако «монобровь» с объективом «фронталки» вероятнее всего, останется и в 2021 году.