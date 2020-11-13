Полина Гагарина призналась, что комплексы у нее прошли ближе к 30 годам

13.11.2020, 16:53, Разное

Полина Гагарина в своем микроблоге Instagram рассказала, что на ее жизненном пути иногда встречаются люди, которые полностью уверены в собственной привлекательности. Певица призналась, что у нее некоторые комплексы прошли только к 30 годам.

Победительнице «Фабрики звезд-2» удалось сделать карьеру в российском шоу-бизнесе и стать одной из самых востребованных певиц. Полина Гагарина неоднократно меняла свой сценический имидж, кардинально худея и превращаясь из брюнетки в блондинку. По словам артистки, осознавать свое обаяние она начала еще в 12 лет. Будущей знаменитости часто говорили, что у нее открытая и красивая улыбка. Однако после этого настал «критический момент», когда она перестала лить себя и принимать такой, какая есть. Только к 30 годам исполнительница избавилась от своих комплексов и научилась превращать свои недостатки в достоинства. Полина Гагарина поинтересовалась у подписчиков, удалось ли им полностью себя принять и когда это произошло.

Ранее артистка осудила женщин, которые после 35 лет начинают «бороться за ускользающую молодость». Она отрицательно относиться к уколам ботокса, пластическим операциям и филерам, так как убеждена, что эти процедуры вызывают зависимость у развивают у представительниц прекрасного пола новые комплексы по поводу внешности.