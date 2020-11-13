 

Ученые из США назвали новые «побочные эффекты» COVID-19

13.11.2020, 16:53, Разное

Ученые из США, которые работают в Оксфордском университете, изучили истории болезни 62 миллионов американцев, у которых диагностировали коронавирус. В результате они назвали новые «побочные эффекты» COVID-19.
Пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, чаще всего жаловались на такие симптомы как потеря обоняния, высокая температура и сухой кашель. Ученые, проводившие исследование, выяснили, что через три месяца после постановки диагноза каждый пятый пациент жаловался на депрессивные состояния, бессонницу и тревожность. По словам экспертов, люди, ранее страдающие психическими расстройствами, имеют вероятность заразиться COVID-19 на 65% выше.

По словам консультанта-психиатра Майкла Блумфилда из Университетского колледжа Лондона, причину этой взаимосвязи исследователи до конца не установили. Такая закономерность, вероятнее всего, связана с факторами психологического стресса и физическими последствиями заражения. Во время пандемии многие пациенты испытывали ярко выраженные симптомы психических расстройств, но у них не всегда была возможность обратиться ща помощью к специалистам.



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