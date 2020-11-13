 

Красная дорожка на кухне: Хелена Бонэм Картер, Эмма Корин и другие устроили премьеру сезона “Короны” у себя дома

13.11.2020, 16:50, Разное

В Великобритании началась вторая волна самоизоляции, и как следствие – все публичные мероприятия запрещены. В это воскресенье, 15 ноября, Netflix запускает новый четвертый сезон популярного сериала “Корона”, но традиционную звездную премьеру в преддверии этого пришлось отменить… Если бы не находчивость продюсеров: было решено устроить виртуальную премьеру проекта с участием всех его главных звезд – Хелены Бонэм Картер, Оливии Колман, Эммы Корин, Джиллиан Андерсон и других. Netflix разослал каждому пресс-воллы и красные дорожки, которые актеры установили прямо в своих домах – кто в гостиной рядом с диваном, кто – на кухне. И, конечно же, прежде чем появиться перед камерой, каждый подобрал соответствующий случаю вечерний наряд.

Эмма КоринДжиллиан Андерсон и сценарист проекта Питер МорганОливия Колман

Четвертый сезон “Короны” поклонники ждут с особым нетерпением, ведь там будет освещена история непростых отношений принца Чарльза и принцессы Дианы в исполнении Джоша О’Коннора и Эммы Корин соответственно. В частности, в новых сериях будет затронут ранний период жизни принцессы Уэльской, до и сразу после свадьбы с Чарльзом. Туда также войдет их официальный тур в Австралию 1983 года.

Напомним, на съемки первых двух сезонов “Короны” было потрачено 156 мил­­лионов долларов – сериал стал одним из самых дорогих в истории телевидения. Успех не заставил себя долго ждать: из 26 номинаций на кинопремию “Эмми” он победил в восьми. В чем кроется популярность байопика о жизни британской королевы и ее семьи? Во-первых, дело в сценарии: в сюжете столько ярких подробностей, что количество запросов в интернете относительно их достоверности зашкаливает. Правда ли, что королева и ее муж, принц Филип, поссорились в присутствии репортеров? Правда ли, что фотография обнаженной принцессы Маргарет появилась в газетах? Зрители проверяют каждый ­необычный факт. 

Джош О’Коннор

Хелена Бонэм Картер

Во-вторых, сделана ставка на актерскую игру: то, насколько точно актеры копируют мимику и жесты своих героев, поражает. За роль королевы Клэр Фой получила главный приз Гильдии киноактеров США. Однако создатели сериала не боятся экспериментировать и в третьем сезоне полностью сменили актерский состав, дабы не прибегать к состаривающему гриму – действие новых серий развивается на протяжении 12 лет. Место Клэр Фой заняла Оливия Колман, а Хелена Бонэм Картер заменила Ванессу Кирби в роли принцессы Маргарет.

Всего планируется шесть сезонов, которые ­охватят период со свадьбы Елизаветы и Филипа до наших дней. И в пятой части поклонников снова ждет смена актерской ­команды. А пока HELLO! удалось встретиться с исполнителями главных ролей третьего сезона на премьере в Лондоне и узнать, чем их восхищают члены британской монаршей семьи.



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