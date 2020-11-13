 

Главы МИД РФ и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

13.11.2020, 16:48, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону реализацию заявления российского, армянского и азербайджанского президентов по урегулированию в Карабахе.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской республики, премьер-министра республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также министры уделили особое внимание сложной гуманитарной ситуации в Карабахе и решению связанных с этим задач.

Лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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