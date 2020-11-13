 

В Москве открылся бар-ресторан «Баварское» для любителей альтернативной истории

13.11.2020, 16:37, Разное

В Москве состоялось торжественное открытие первого бара-ресторана для поклонников альтернативной истории под названием «Баварское».

Как сообщается в пресс-релизе заведения, слоганом ресторана стала фраза «А если бы всё пошло иначе?..». Ресторан оформлен в цветах и шрифтовой стилистике Третьего Рейха, на стенах — антикоммунистические лозунги и воззвания.

«Наши посетители могут попробовать то самое баварское, о котором так много слышали — у нас свыше десяти отменных сортов пива из этого региона, а также шнапс, раухбир и многие-многие другие напитки», — говорится в промо-материалах.

Гостям заведения также предлагается такси в любую точку столицы на комфортабельных автомобилях Mercedes и услуга «трезвого водителя».

На вопрос журналистов, не конфликтует ли деятельность заведения с законом, руководство заверило, что бар-ресторан прошёл все проверки и ничего не нарушает — к примеру, на вертикальных красных стягах в белом кружке посередине находится не свастика, а другой старый славянский символ, формально не запрещённый законом, а все лозунги и слоганы сопровождаются сносками на блоки текста мелким шрифтом, где рассказывается об их историческом происхождении  — таким образом, они несут не пропагандистский, а образовательный смысл. Форма официантов, напоминающая форму солдат вермахта, не содержит никаких отличительных знаков.

«Это покрой у неё такой интересный. Без знаков и наград всё законно», — пояснил директор заведения Антон Шульц.

В ресторане запрещено вести фото- и видеосъемку, однако журналистам удалось сделать несколько кадров на открытии заведения с помощью «шпионских» часов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Известный националист умер в тюрьме

14.08 / Дом принца Чарльза продан за 3,5 миллиона фунтов стерлингов: экскурсия по особняку

20.10 / «Недостаточно русофобские»: в Латвии уничтожили тираж учебников по истории, не соответствующих государственному стандарту

26.10 / «Они не насилуют людей. Это голливудский бред» – Подробный рассказ похищенного пришельцами

20.08 / Посольство как прикрытие

07.09 / Мнение: Белоруссия. Рутинизация протеста

27.09 / Мнение: Ветераны залива Свиней и голоса черных за Трампа

26.06 / ВОЗ предупредила об угрозе возобновления эпидемии COVID-19 в 11 странах

01.11 / Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за исполнение ее хита

22.09 / Недостаток и избыток сна связаны с ухудшением работы мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска