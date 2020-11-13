В Москве открылся бар-ресторан «Баварское» для любителей альтернативной истории

13.11.2020, 16:37, Разное

В Москве состоялось торжественное открытие первого бара-ресторана для поклонников альтернативной истории под названием «Баварское».

Как сообщается в пресс-релизе заведения, слоганом ресторана стала фраза «А если бы всё пошло иначе?..». Ресторан оформлен в цветах и шрифтовой стилистике Третьего Рейха, на стенах — антикоммунистические лозунги и воззвания.

«Наши посетители могут попробовать то самое баварское, о котором так много слышали — у нас свыше десяти отменных сортов пива из этого региона, а также шнапс, раухбир и многие-многие другие напитки», — говорится в промо-материалах.

Гостям заведения также предлагается такси в любую точку столицы на комфортабельных автомобилях Mercedes и услуга «трезвого водителя».

На вопрос журналистов, не конфликтует ли деятельность заведения с законом, руководство заверило, что бар-ресторан прошёл все проверки и ничего не нарушает — к примеру, на вертикальных красных стягах в белом кружке посередине находится не свастика, а другой старый славянский символ, формально не запрещённый законом, а все лозунги и слоганы сопровождаются сносками на блоки текста мелким шрифтом, где рассказывается об их историческом происхождении — таким образом, они несут не пропагандистский, а образовательный смысл. Форма официантов, напоминающая форму солдат вермахта, не содержит никаких отличительных знаков.

«Это покрой у неё такой интересный. Без знаков и наград всё законно», — пояснил директор заведения Антон Шульц.

В ресторане запрещено вести фото- и видеосъемку, однако журналистам удалось сделать несколько кадров на открытии заведения с помощью «шпионских» часов.