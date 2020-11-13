 

Hürriyet – Турция предложила США обсудить «опасения» о совместимости С-400 и F-35

13.11.2020, 16:35, Новости дня

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна готова изучить «технические опасения» Вашингтона относительно совместимости ЗРК российского производства С-400 и американских истребителей F-35. При этом министр напомнил, что предложение Анкары о создании двусторонней группы для решения этого вопроса остаётся в силе, передаёт Hürriyet Daily News.


Reuters

Турция готова рассмотреть беспокойства Соединённых Штатов относительно совместимости российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и американских истребителей F-35. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар, пишет Hürriyet Daily News.

«Мы готовы обсудить технические опасения США по поводу совместимости С-400 и F-35», — заявил Акар членам комитета по планированию и бюджету турецкого парламента. При этом он напомнил Вашингтону, что предложение Анкары о создании совместной рабочей группы для этого вопроса всё ещё остаётся в силе.

Глава Минобороны также сказал, что Турция продолжит процедуру контроля и подготовки системы С-400. Он отметил, что этот шаг является стандартным при закупке вооружения.

По словам министра, Турция будет использовать свои С-400 так же, как другие члены НАТО используют С-300. Таким образом он сделал неявную отсылку к Греции, которая купила российские комплексы прошлого поколения, но так и не ввела их в строй, поясняет Hürriyet Daily News.

В июле 2019 года США официально исключили Турцию из программы совместных ударных истребителей F-35. Причиной стало решение Анкары приобрести передовую российскую систему ПВО, напоминает издание.

Акар также коснулся разногласий в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что Турция «полна решимости» защищать свои права в регионе, заключает Hürriyet Daily News.



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