Independent – в Туркмении открыли золотой памятник «любимой собаке» президента

13.11.2020, 16:35, Новости дня

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотую статую алабаю, пишет The Independent. По словам издания, образ собак этой породы используется властями как символ национальной гордости.



Reuters

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл массивный золотой памятник «своей любимой собаке». Монумент был установлен в жилом районе Ашхабада, спроектированном для государственных служащих, пишет The Independent.

Алабаи, также известные как среднеазиатские овчарки, внесены в список достояния страны. И Бердымухамедов использует образ этой породы, чтобы пробудить чувство национальной гордости, считает издание.

Президент часто появляется с этими овчарками в государственных СМИ. Кроме того, в своём фолианте, опубликованном в 2019 году, он написал, что предки туркмен «увидели в лошади наши мечты, а в алабае — наше счастье».

Бердымухамедов также представил членам правительства стихи об алабае как «символе достижения и победы». Позже их превратили в песню.

В том же году туркменский лидер приказал нескольким национальным банкам профинансировать инициативу по улучшению родословной этой породы. В 2017-м он преподнёс президенту РФ Владимиру Путину в подарок на день рождения щенка алабая, который получил кличку Верный, напоминает The Independent.

Бердымухамедова часто обвиняют в создании культа личности и в тоталитарном контроле над общественной жизнью. Аркадаг, или «покровитель» — один из его распространённых титулов, считает издание.

Это не первая статуя правителя, привлекающая международное внимание. В 2015 году туркменский лидер установил статую самому себе, отлитую из бронзы и покрытую 24-каратным сусальным золотом, на вершине огромного мраморного основания. Презентация памятника состоялась в торжественной обстановке — в воздух выпустили воздушные шары и птиц, а зрители кричали «Слава Аркадагу!», обращает внимание The Independent.