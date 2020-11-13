Guardian – учёные выяснили, что жертвами COVID-19 чаще становятся азиаты и чернокожие

13.11.2020, 16:35, Новости дня

В журнале EClinicalMedicine вышел первый систематический анализ влияния коронавируса на различные этнические группы. Его авторы, основываясь на 50 научных работах и медицинских записях почти 19 миллионов пациентов, приходят к выводу, что люди африканского и азиатского происхождения подвергаются значительно большему риску заражения инфекцией, чем белые, пишет The Guardian.



Reuters

Люди африканского и азиатского происхождения подвергаются значительно большему риску заражения коронавирусом, чем белые. Информация об этом содержится в новом исследовании, авторы которого подчёркивают непропорциональное влияние болезни на различные группы общества, пишет The Guardian.

Эксперты проанализировали 50 научных работ, в которых сообщалось о медицинских записях почти 19 миллионов пациентов с COVID-19. Они выяснили, что у чернокожих людей вероятность заражения коронавирусом в два, а у азиатов в полтора раза выше, чем у европеоидов.

Анализ, напечатанный в журнале EClinicalMedicine, представляет собой первый всесторонний систематический обзор доступных исследований, в которых анализируется «бремя коронавируса» для различных этнических групп. Около половины материалов опубликовано в рецензируемых журналах, а остальные являются предварительными выводами, поясняет издание.

В обзоре также утверждается, что люди азиатского происхождения с большей вероятностью попадают в реанимацию или умирают от коронавируса, чем белые люди. Вместе с тем авторы работы предупреждают, что эти данные ещё требуют дополнительного подтверждения.

По мнению доцента кафедры инфекционных заболеваний в Университете Лестера Маниша Парика, объединённый вывод исследований состоит в том, что непропорциональное воздействие коронавируса на чернокожих и азиатов вызвано более высоким риском заражения в этих сообществах. Ситуация объясняется рядом факторов, в том числе более высоким уровнем депривации, то есть невозможностью удовлетворять свои потребности в полной мере, проживанием в более крупных домохозяйствах, включающих несколько поколений, и необходимостью чаще работать в публичных местах.

Парик считает, что полученные данные выявили острую необходимость в более целенаправленном распространении информации, чтобы помочь снизить риск заражения и побудить людей обращаться за медицинской помощью на раннем этапе.

В прошлом месяце в отчете Управления национальной статистики сообщалось, что мужчины африканского происхождения в Англии и Уэльсе почти в три раза чаще умирают от COVID-19, чем белые мужчины, а у женщин из чернокожих карибских семей вероятность смерти почти в два раза выше, чем у белых женщин. Авторы исследования сделали вывод, что повышенное число летальных случаев было связано с условиями жизни и работы, а не с уже существовавшими проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и диабет, обращает внимание The Guardian.