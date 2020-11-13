Le Monde – французская оппозиция игнорирует призывы властей к «национальному единству»

13.11.2020, 16:35, Новости дня

Французская оппозиция не откликнулась на призыв правительства Макрона «выступить единым фронтом» против тройного кризиса в области здравоохранения, экономики и безопасности. В отличие от первой волны коронавируса левые и правые партии продолжают критиковать принятые меры за неэффективность, а доверие общества к действиям властей падает, пишет Le Monde.



Reuters

В четверг в Елисейском дворце пройдёт совещание по борьбе с COVID-19, а в 18 часов вечера премьер-министр Франции Жан Кастекс проведёт пресс-конференцию, на которой подведёт промежуточный итог по развитию эпидемиологической ситуации и результатам карантина, пишет Le Monde. Глава правительства рассказал французской газете, что на встрече будет обсуждаться усиление или ослабление принятых мер в зависимости от показателей заболеваемости. Со своей стороны политик считает, что хотя распространение вируса замедляется, пока рано расслабляться: о пересмотре правил можно будет говорить 1 декабря, после четырёх недель карантина.

Французские власти сосредоточены на тяжёлой ситуации в здравоохранении и, считает издание, не собираются идти на уступки ради возобновления работы малого бизнеса. В правительстве настроены скорее усилить действующие ограничения и более активно привлекать полицию к контролю за соблюдением карантина, а также увеличить давление на компании для перехода на удалённую работу. Оппозиция не упустит случая упрекнуть премьер-министра в слишком жёстких мерах, которые действуют в ущерб экономике страны, однако сам Кастекс обвиняет критиков в непоследовательности.

В статье отмечается, что и правые, и левые во Франции продолжают обличать правительство в якобы недостаточном прогнозировании ситуации. После объявления о введении нового карантина республиканцы и глава Национального объединения Марин Ле Пен раскритиковали «сокрушительный провал» и «хаотичное управление». «Эпидемия неуправляема. Президент тоже», — заявил лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон. С тех пор резкие высказывания множились, пока 3 ноября депутаты-республиканцы внезапно не приняли поправку, которая сокращает режим чрезвычайной ситуации до двух месяцев. «Если вы не желаете осознавать [тяжесть коронакризиса], убирайтесь!» — не смог сдержать свой гнев министр здравоохранения Оливье Веран. Если введение режима ЧС в апреле было одобрено почти единодушно, то его продление вызвало протесты в Национальном собрании и сенате, перед тем как парламент всё же одобрил его 7 ноября.

В сфере экономики свою борьбу ведут мелкие предприниматели, которых поддерживают некоторые депутаты. Макрона и его соратников рассердило отношение десятка мэров, которые своими постановлениями разрешили возобновить работу малого бизнеса в своих коммунах. У парламентского большинства не нашлось достаточно сильных слов для изобличения этой «противозаконной» идиллии. Министр экономики Брюно Ле Мэр подчеркнул, что «безответственные мэры» своими действиями «угрожают здоровью французов».

Нет национального единства и по вопросу терроризма. После убийства преподавателя Самюэля Пати правые и ультраправые начали обвинять власть в «бессилии» против радикального ислама и попустительстве. После теракта в Ницце республиканцы и Нацобъединение пытались заставить Макрона принять закон для «войны» с джихадизмом, а в субботу во время церемонии в честь погибших мэр города ещё раз потребовал от премьер-министра принять «жёсткие и немедленные меры» против терроризма.

Как пишет французская газета, Эммануэль Макрон пытается противостоять нападкам оппозиции, называя её поведение «неподобающим» в то время, когда страна переживает кризис сразу в нескольких сферах. Глава правительства Жан Кастекс сожалеет, что сейчас, когда нужно «выступить единым фронтом», партии не могут сплотиться. В то же время падает общественное доверие к правительству: согласно опубликованному 8 ноября опросу Французского института общественного мнения, лишь 35% французов верят в эффективность принятых мер, 45% рассчитывают на помощь предприятиям в кризис, а 39% — в способность государства справиться с терроризмом.

В этот нестабильный период руководители страны стараются примерить роль объединяющей силы для дисквалификации оппозиции, которую представляют как источник разобщённости. «Я делаю всё, чтобы сохранить национальное единство», — заверяет Жан Кастекс. Ему вторит Эммануэль Макрон, который подчеркнул во время церемонии в честь 50-й годовщины со дня смерти де Голля, что «Франция сильна, когда она едина». Таким образом, отмечает в заключение Le Monde, глава государства хочет отшлифовать образ «кандидата согласия и единой Франции», который, по словам его окружения, он хочет воплотить в преддверии президентских выборов 2022 года.