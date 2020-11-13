Эксперты рассказали, чем вооружаются военные химики России

13.11.2020, 16:33, Разное

13 ноября в РФ отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). К этой дате эксперты рассказали о «Тосочках», «Шмелях» и роботах разведчиках российской армии.

Согласно заявлениям официальных представителей Вооруженных сил Российской Федерации, на конец 2025 года современные вооружения в войсках биологической и химзащиты составят 85%. Их задачей является специальная обработка войск и маскировка, обеззараживание территории и поражение противника огнеметно-зажигательными средствами. РХБЗ ликвидируют последствия аварий и катастроф как во время войны, так и в мирное время. Сейчас, в разгул пандемии коронавируса, например, подразделения дезинфицируют также объекты гражданской инфраструктуры.

В последнее время на вооружение отрядов РХБ-защиты поступили разведывательные машины РХМ-6, машины ТДА-3 для аэрозольного противодействия, тяжелые гусеничные системы огнеметов ТОС-1А «Солнцепек» и колесные ТОС-2 «Тосочки», реактивные огнеметы для пехоты ПДМ-А “Шмель-М”, и новая экипировка вроде фильтрующих защитных комплектов «Нерехты» и противогазов ПМК-4. В первый раз «Тосочки», базирующиеся на автомобилях «Урал», продемонстрировали на июньском параде Победы в этом году, дебютное же применение прошло во время стратегических учений «Кавказ-2020».

Дебют еще одной новинки РХМ-8 прошел в рамках международного форуме «Армия-2019», она ускоряет и улучшает РХБ-разведку, а также обмен данными в реальном режиме. Кадры для такого рода войск готовятся в Костромской Военной академии РХБЗ имени Маршала С.К. Тимошенко. Ежегодно учебное заведение выпускает порядка 250 офицеров. Причем учатся в академии не только россияне, но и иностранные студенты.