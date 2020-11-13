Онколог Зотов рассказал, провоцируют ли сладости рак

13.11.2020, 16:33, Разное

Онкохирург с 27-летним стажем Алексей Зотов рассказал о том, могут ли сладости провоцировать рак. Этой информацией доктор поделился на одном из ютуб-каналов.

Доцент кафедры онкологии Киевского национального медицинского университета имени А.А.Богомольца Алексей Зотов объяснил, что ожирение и переедание мучного и сладкого, а также метаболический синдром могут поспособствовать развитию злокачественных опухолей. Доктор добавил, что вегетарианцы раком меньше не болеют, то есть печенье или конфета в малых количествах не вызовут онкологию.

Куратор цикла тематического усовершенствования «Клиническая маммология» пояснил о западной и восточной диетах. В состав первой входят рафинированные продукты и легкоусвояемые углеводы, а второй – растительная пища и меньше углеводов. Так, у представителей восточного типа питания выявлены случаи рака желудка, а у западного – диагностирован рак кишечника.

Онколог Зотов рекомендует исключить из рациона различные усилители вкуса, которые могут спровоцировать появление рака толстой кишки. Автор 80 научных работ резюмировал, что углеводы совместно с различными пищевыми добавками поспособствуют выделению эндоканцерогенов в кишечнике, вызывающих онкологию.