Онколог Зотов рассказал, провоцируют ли сладости рак

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13.11.2020, 16:33, Разное

Онкохирург с 27-летним стажем Алексей Зотов рассказал о том, могут ли сладости провоцировать рак. Этой информацией доктор поделился на одном из ютуб-каналов.
Доцент кафедры онкологии Киевского национального медицинского университета имени А.А.Богомольца Алексей Зотов объяснил, что ожирение и переедание мучного и сладкого, а также метаболический синдром могут поспособствовать развитию злокачественных опухолей. Доктор добавил, что вегетарианцы раком меньше не болеют, то есть печенье или конфета в малых количествах не вызовут онкологию.

Куратор цикла тематического усовершенствования «Клиническая маммология» пояснил о западной и восточной диетах. В состав первой входят рафинированные продукты и легкоусвояемые углеводы, а второй – растительная пища и меньше углеводов. Так, у представителей восточного типа питания выявлены случаи рака желудка, а у западного – диагностирован рак кишечника.

Онколог Зотов рекомендует исключить из рациона различные усилители вкуса, которые могут спровоцировать появление рака толстой кишки. Автор 80 научных работ резюмировал, что углеводы совместно с различными пищевыми добавками поспособствуют выделению эндоканцерогенов в кишечнике, вызывающих онкологию.



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