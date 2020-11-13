Ольга Бузова пришла на съемки «Дома-2» в сопровождении охраны из-за частых потасовок

13.11.2020, 16:33, Разное

Популярная российская телеведущая Ольга Бузова вчера пришла на съемки скандального шоу «Дома-2» в сопровождении охранников. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она призналась поклонникам, что такое решение было принято из-за постоянных потасовок.

Ссоры участников проекта «Дом-2» иногда перерастают в целые драки. Ольга Бузова опасается за свое здоровье, поэтому решила приходить на работу в сопровождении охраны. В последнее время теледиве стало страшно приезжать на периметр не только для проведения разговоров с участниками, но и в день голосования, которое проводится на лобном месте. Многие в этот момент начинают вести себя довольно агрессивно и перестают контролировать себя.

Свое здоровье Ольга Бузова старается сохранять и после тренировок, которые проводятся в рамках проекта «Ледниковый период». Постановка новых номеров дается артистке нелегко, но она не собирается сдаваться. После физической нагрузки теледива восстанавливается с помощью процедур.