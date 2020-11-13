Не исключено, что человеческие клетки созданы вирусом

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13.11.2020, 16:30, Новости дня

Человеческая клетка отличается от аналога в организме любого другого млекопитающего, утверждают ученые. Однако до сих пор загадкой является причина мутации. На этот счет существует немало научных гипотез.

Одна из них состоит в том, что клетка видоизменилась в результате воздействия какого-то вируса. Авторами данной теории являются российские исследователи из МГУ и СПбПУ.

Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых было доказано, что вирусы могут атаковать ядро клетки, заставив его мутировать. Если эволюционный скачок произошел именно таким образом, то получается, что человек является всего лишь потомком заболевшей обезьяны. Впрочем, история возникновения человеческого организма могла быть и иной.



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