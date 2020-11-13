Математики доказали существование инопланетян

13.11.2020, 16:30, Новости дня

Ученые из Корнеллского университета при помощи математических расчетов доказали, что мы не одни во Вселенной. Они создали модель окружающего нас мира, в которую внесли известное с 1960 года уравнение Дрейка.

В результате удалось определить районы космоса, в которых теоретически должна существовать жизнь вплоть до развитых цивилизаций. К ним сейчас должны быть приковано внимание энтузиастов из числа научных сотрудников и любителей, ищущих инопланетный разум, говорят ученые.

Во Вселенной миллиарды звездных систем, образовавшихся вокруг желтых и красных карликов. Там условия на планетах схожи с земными. Однако стоит отметить, что такие системы, как правило, располагаются вдали от центров галактик.