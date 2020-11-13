 

Мнение: Познер шокировал коммунистов

13.11.2020, 16:15, Разное

Опытный журналист прекрасно отдавал себе отчет о том, что кому и где он говорит. Его высказывание было сделано в четко определенном контексте и быть может с конкретной целью. Разозлить кого-то? Нет, скорее это был тест на дурака-фанатика, который вырывает из контекста и кричит.

К сожалению, современные коммунисты – дураки. Первым и главным критиканом стал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, жестко раскритиковавший высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.

«Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он “переобулся” на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему, где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков», – цитируют Рашкина СМИ.

Мне же видится иначе. Познер достаточно авторитетный и образованный человек, выразивший свое личное мнение. Важно знать о контексте его высказываний, а не выдирать оттуда «антисоветские» тезисы.

Очередной выдуманный инфоповод наших коммунистов вместо слаженной и последовательной работы над улучшением уровня жизни в стране. Навсегда застрявшие в СССР и плановой экономике люди – обречены страдать в современности, строя из себя жертв и обиженных.

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Средняя Азия: Из средневековья в социализм и обратно

31.07 / Дети младше 5 лет могут распространять коронавирус больше, чем взрослые — исследование

08.11 / Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов ответил на обвинения в избиении дочери

08.07 / Гвинет Пэлтроу подарила 14-летнему сыну мозаику с изображением женской груди

10.10 / Учёные: Диета с высоким содержанием фруктозы вызывает расстройства психики

01.07 / Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов

05.11 / Принц Чарльз снялся для британского Vogue и поделился модными советами

17.08 / Укол от депрессии

02.07 / Кристина Риччи запретила мужу приближаться к ней

29.07 / Выучить назубок: 5 продуктов для укрепления зубов и десен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска