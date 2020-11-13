Мнение: Познер шокировал коммунистов

13.11.2020, 16:15, Разное

Опытный журналист прекрасно отдавал себе отчет о том, что кому и где он говорит. Его высказывание было сделано в четко определенном контексте и быть может с конкретной целью. Разозлить кого-то? Нет, скорее это был тест на дурака-фанатика, который вырывает из контекста и кричит.

К сожалению, современные коммунисты – дураки. Первым и главным критиканом стал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, жестко раскритиковавший высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.

«Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он “переобулся” на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему, где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков», – цитируют Рашкина СМИ.

Мне же видится иначе. Познер достаточно авторитетный и образованный человек, выразивший свое личное мнение. Важно знать о контексте его высказываний, а не выдирать оттуда «антисоветские» тезисы.

Очередной выдуманный инфоповод наших коммунистов вместо слаженной и последовательной работы над улучшением уровня жизни в стране. Навсегда застрявшие в СССР и плановой экономике люди – обречены страдать в современности, строя из себя жертв и обиженных.