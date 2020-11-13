Мнение: Шантаж!

13.11.2020, 16:10, Разное

Ого! Читаю в Телеграме:

“Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием Артема Дзюбы. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.

Из уважения к частной жизни источник не стал рассказывать о личности шантажиста. Хотя она известна и самому Артему, и правоохранительным органам. Дело в том, что Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

По данным издания, футболист отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего «Зенита», а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в Сети. После отказа ролик был опубликован”.

Пожалуй, версия выглядит весьма правдоподобной. Действительно, тут ведь одно оставалось непонятным – кому и зачем понадобилось компрометировать Дзюбу? Он сам не политик. Футбол в России больше, чем он есть, не скомпрометируешь…. А так – да, очень похоже. ДЕНЬГИ! Прямо “дело Чарльза Милвертона” из Шерлока Холмса! И в этом смысле даже бесплатный слив компромата полезен шантажисту: скандал-то вышел запредельный, Дзюба уже наверняка потерял в деньгах (на рекламных контрактах) – значит, какой-то другой футболист или хоккеист будет более сговорчив.

Мерзкое дело, но теперь хотя бы понятное.