Владимирский губернатор заболел коронавирусом
13.11.2020, 16:08, Новости дня
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.
«Получил результат исследования на COVID-19 – положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», – сообщил глава региона в своем Instagram.
Днем ранее Сипягин пожаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию.
Напомним, COVID-19 был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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