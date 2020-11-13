 

Медики назвали три способа снижения вредного холестерина

13.11.2020, 15:53, Разное

Зачастую плохие пищевые привычки и отсутствие физических нагрузок могут повысить концентрацию вредного холестерина в крови. Российские медики назвали три способа снижения ЛПНП.
Итак, холестерин поступает с пищей или вырабатывается внутри организма. Это жирное вещество в умеренном количестве поддерживает здоровье человека, а вот когда концентрация ЛПНП зашкаливает, начинаются серьёзные проблемы. Во-первых, могут закупориться сосуды, а во-вторых, появляется риск инфарктов и инсультов. Поэтому, чтобы не допустить подобных ситуаций, диетологи рекомендуют принимать лекарства, которые назначит лечащий врач, а также правильно питаться и заниматься спортом.

Диета должна быть сбалансированная, но вместе с тем необходимо ограничить себя в употреблении насыщенных и трансжиров, а также полностью исключить фастфуд. Рекомендуется добавить в свой рацион фрукты и овощи, которые за счёт полезных веществ снизят уровень вредного холестерина. Не помешает разнообразить своё питание клетчаткой, бобовыми, овсом, семенами и орехами.

Морская рыба и авокадо являются источниками полезных жирных кислот, помогающие снизить уровень ЛПНП. Эксперты советуют добавлять в пищу и растительные масла. К примеру, подсолнечное и оливковое, славятся кладезем полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, которые полезны для организма и убирают «плохой» холестерин.



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