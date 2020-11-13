 

Российские РЛС за неделю сопроводили у границ страны 30 самолетов и три беспилотника

13.11.2020, 15:53, Разное

Российским радиолокационным станциям (РЛС) на прошедшей неделе пришлось сопровождать воздушные суда зарубежных стран у границ РФ. Согласно официальной информации, ни одного нарушения воздушного пространства государства 30 самолетами и тремя беспилотниками при этом не было.
О 33 летательных аппаратах заявили представители Министерства обороны Российской Федерации. Иностранные беспилотники и истребители вели воздушную разведку возле рубежей страны. Однако ни один из полетов не обошелся без контроля радиолокационными службами.

Также в министерстве рассказали о состоявшемся по госзаказу ремонте и возврате в эксплуатацию самолетов Су-24 и Ту-22М3, самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-СМ», дизельных субмарин «Волхов» и боевых машин десанта БМД-4М.

Радиолокационные станции, работающие по всей территории России, и ранее сталкивались с подобными вызовами и угрозами, исходящими от летательных аппаратов иностранных государств. Благодаря точным и сверенным действиям служащих РЛС национальные границы все также остаются под надежной защитой Вооруженных сил страны.



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