В ВОЗ заявили, что срок рассмотрения заявки по российской вакцине не установлен

13.11.2020, 15:53, Разное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала возможный период рассмотрения заявки по российской вакцине от коронавируса. Согласно заявлению официального представителя организации Тарика Язаревича, такие сроки пока не устанавливались.

Любые даты для окончательного решения по препарату зависят от многих факторов. В их числе и соответствие информации о вакцине, предоставленных производителем тем правилам, которые ранее приняла ВОЗ. Исходя из этого, сроки рассмотрения регистрацию российской вакцины «Спутник V» в списке рекомендованных для использования в экстренном порядке препаратов не имеют фиксированного характера. Для включения препарата в перечень эксперты ВОЗ изучат всю необходимую для этого документацию, и только потом смогут сделать окончательный вывод.

Процедура внесения в списки медицинских средств, разрешенных для привлечения при чрезвычайных ситуациях, может быть длительной при недостаточной полноте сведений. В случае с российской вакциной от Covid-19, представители Всемирной организации здравоохранения уже контактировали с сотрудниками российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас осталось только дождаться подтверждения соответствия российского препарата всем критериям, выдвигаемым к подобного рода вакцинам. Далее организация обнародует свое решение публично, при том, что, со слов Язаревича, такие заявки являются конфиденциальными.

Пока ВОЗ не создавала официальные списки переквалификации вакцин от коронавируса, созданных учеными разных стран мира. По данным Российского фонда прямых инвестиций первый промежуточный анализ на третьей фазе клинических испытаний показал эффективность «Спутника» на уровне 92%. Во внеклиническом исследовании принимали участие порядка 10 тысяч добровольцев дополнительно. Эти тесты показали 90-процентную эффективность препарата.