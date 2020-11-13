Националист Дацик вышел из колонии по УДО

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13.11.2020, 15:48, Новости дня

Националист Вячеслав Дацик вышел из колонии по условно-досрочному освобождению и приехал домой к жене, он собирается подготовиться к бою в конце декабря.

«В ближайшее время у него состоится бой, я так поняла, в конце декабря уже намечен первый бой. Ну и в дальнейшем у него уже подписаны различные контракты, и вот на протяжении всего этого года он, так скажем, займется активно спортивной деятельностью, как и занимался ранее», – цитирует адвоката Дацика Наталью Крамарец 360.

Националист пытался поддерживать форму в заключении, он участвовал в соревнованиях по гиревому спорту и победил на нем.

В октябре сообщалось, что суд одобрил националисту Вячеславу Дацику ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Напомним, Дацика осудили за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.



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