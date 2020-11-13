YouTube озвучил претензии к фильму RT о протестах в США

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13.11.2020, 15:48, Новости дня

Видеохостинг YouTube объяснил, почему заблокировал фильм RT «USA 2020: Up in arms» с пометкой «неприемлемый и оскорбительный».

«На YouTube запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, призванный шокировать зрителей или вызвать у них отвращение. Также на платформу нельзя загружать материалы, побуждающие пользователей к совершению агрессивных действий», – цитирует RT ответ платформы.

Там добавили, что в случае включения в видео сен насилия или неприятных изображений в образовательных, документальных, научных или художественных целях к ролику могут применяться возрастные ограничения, чтобы у контента были зрители старше определенного возраста.

«Устанавливая для видео ограничение по возрасту, мы учитываем ряд факторов, в том числе основной акцент, метаданные, показаны ли на видео тяжелые последствия насильственного действия и характер полученных травм», – указали в компании.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения к фильму RT «USA 2020: Up in arms», посвященному росту продаж оружия в США в 2020 году на фоне массовых беспорядков и других событий. Ведомство также порекомендовало размещать видеоматериалы на платформах отечественных хостингов в связи с ужесточением политики YouTube по отношению к российским информационным материалам.



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