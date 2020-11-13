Тканевые маски защищают от коронавируса не только окружающих

13.11.2020, 15:45, Разное



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В предыдущей версии документа CDC писали, что функция тканевых масок – блокировать выделение зараженных вирусом частиц, когда человек, которые ее носит, дышит, утверждает или чихает. То есть, считалось, что такая маска предназначена преимущественно для защиты окружающих от инфицированных людей.

В новой редакции документа указано, что «польза масок состоит из комбинации контроля источника инфекции и личной защиты того, кто их носит».



Иллюстрация: МедПортал

Эффективность тканевых масок

CDC сообщают, что тканевые маски способны задерживать частицы с диаметром мельче 10 микрометров, но их эффективность в разных исследованиях отличалась. Более плотная ткань дает лучшую защиту. В определенных случаях маски задерживают более половины частиц с диаметром 1 микрометр.

Кому, когда и как следует носить медицинские маски

Ношение масок – эффективный способ профилактики COVID-19. Но они могут снизить риск заражения коронавирусом только при правильном использовании и соблюдении других правил предотвращения этой инфекции.

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Агентство приводит примеры исследований, которые подтверждают эффективность ношения масок для предупреждения COVID-19 в реальной жизни. Например, на во время вспышки инфекции на корабле «Теодор Рузвельт» ношение масок было связано со снижением риска заражения на 70%. Политика обязательного ношения масок в общественных местах сопровождалась существенным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

Тканевые маски: хорошая защита при правильной стирке

Разберемся с тканевыми масками и уходом за ними, тем более, что по этом вопросу появилось кое-что интересное. Спойлер: ручная стирка таких масок может увеличить риска заражения респираторными вирусами.

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