Причиной дефицита лекарств в российских аптеках оказалась не маркировка

13.11.2020, 15:43, Разное

Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что по итогам текущего года продажи препаратов в аптеках могут вырасти на 6% и достигнуть 1,36 триллиона рублей. Темпы роста продаж в два раза превышают показатели прошлого года.

Спрос подстегнула пандемия коронавируса. Многие граждане закупаются препаратами впрок. Главным драйвером спроса стали препараты, которые Минздрав рекомендует для лечения коронавирусной инфекции, отметил генеральный директор сервиса “Мегаптека.ру” Дмитрий Чирков.

По данным онлайн-агрегатора, необходимые препараты остались лишь в немногих аптеках. С конца октября стабильным спросом пользуются препараты, которые в сознании многих граждан ассоциируются с лечением COVID-19.

“Чаще всего в аптеках ищут умифеновир (“Арбидол”, “Арпефлю”), азитромицин, левофлоксацин, дексаметазон, гидроксихлорохин, а также витамины и минеральные добавки, такие как C, D и цинк”, – пишет газета “Известия”.

Спрос на антибиотики этой осенью бьет все рекорды. В целом, по стране он вырос в шесть раз, на отдельные противовирусные препараты – в 15-18 раз, а по некоторым позициям – в 30 раз.

В экспертной среде уверены: причиной дефицита стал лавинообразный спрос, а не система маркировки лекарств. “В Росздравнадзоре есть целая комиссия, которая занимается допуском на рынок немаркированных препаратов, произведенных после 1 июля. К дефициту приводит ажиотажный спрос на лекарства и нарушения аптеками правил отпуска препаратов”, – отметила исполнительный директор “Аптечной гильдии” Елена Неволина.

При этом еще в начале ноября глава правительства Михаил Мишустин упростил порядок работы с мониторингом движения лекарственных препаратов. Ждать подтверждения регистрации не нужно – аптеки могут продавать лекарства после уведомления системы о поступлении. Такая мера позволила облегчить путь медикаментов на аптечные полки, отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сейчас в общем обороте доля маркированных лекарств – 10%, отметили в Центре развития перспективных технологий. Алгоритм работает исключительно на уведомления, поэтому система маркировки не может влиять на объемы производства и скорость доставки препаратов в аптеки. То же самое подчеркивают и в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что введение уведомительного режима для системы мониторинга движения лекарств позволило устранить сложности с партиями маркированных препаратов. “На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств и их доступность”, – говорится в сообщении ведомства”, – говорится в комментарии Минпромторга.

Производители за ажиотажным спросом не поспевают, что сказывается на обеспеченности продавцов необходимыми препаратами. Так, гидроксихлорохином можно найти лишь в 1% аптек.

Мощный ажиотаж, а не систему маркировки, назвали причиной дефицита лекарств и в комитете здравоохранения Волгоградской области. Местные жители сметают с полок даже барсучий жир. При этом его нет в методических рекомендациях Минздрава по борьбе с COVID-19.

Схожая ситуация сложилась и в Белгородской области. “Многие белгородцы стараются закупить медикаменты впрок, даже если не болеют. Этого делать не стоит, так как в результате действительно больные люди не могут приобрести необходимые им препараты”, – заявил первый замруководителя регионального департамента экономического развития Давид Бузиашвили.

Аптечный дефицит угрожает и Липецкой области. В конце октября местные общественники проверили 47 аптек в Липецке и Ельце. У многих продавцов закончились противовирусные препараты.