Мнение: Цейтнот

13.11.2020, 15:25, Разное

Окончательные итоги выборов президента США Джорджиа объявит 20 ноября, Пенсильвания и Мичиган 23 ноября, Аризона 30 ноября, Невада и Висконсин 3 декабря. Логика здесь очевидна – обжаловать решения можно только после официального объявления итогов. Чем позже они будут объявлены – тем меньше времени на их оспаривание и возможный пересчет. Такой подход очевидно выгоден Демпартии, так как создает для Трампа ситуацию цейтнота.