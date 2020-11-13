 

Мнение: Цейтнот

13.11.2020, 15:25, Разное

Окончательные итоги выборов президента США Джорджиа объявит 20 ноября, Пенсильвания и Мичиган 23 ноября, Аризона 30 ноября, Невада и Висконсин 3 декабря. Логика здесь очевидна – обжаловать решения можно только после официального объявления итогов. Чем позже они будут объявлены – тем меньше времени на их оспаривание и возможный пересчет. Такой подход очевидно выгоден Демпартии, так как создает для Трампа ситуацию цейтнота.

Источник: Эль Мюрид



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