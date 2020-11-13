Ученые: COVID-19 стал менее опасным и лучше излечимым

13.11.2020, 15:17, Разное

Американские ученые, которые работают в Чапел-Хилле в Университете Северной Каролины, рассказали о том, что COVID-19 стал менее опасным, чем первоначальный китайский штамм. При этом коронавирус SARS-CoV-2 лучше излечим, так как мутации приводят к его уязвимости к вакцине.

Свои исследования исследователи обнародовали в научном издании Science. Их объектом изучения стал штамм D614G, появившийся в европейских странах. Именно он на данный момент доминирует во всем мире, так как легче передается и способен к более быстрому размножению. Однако этот штамм не такой опасный, как изначальный COVID-19 из Китая. Ученые отметили, что он показал большую чувствительность к лекарственным препаратам, которые содержат антитела.

Штамм D614G отличается тем, что он эффективнее проникает в клетки, после чего происходит связывание его S-белка с клеточными рецепторами ACE2. Размножение происходит в десятки раз быстрее, а реплицируется он активно в носовой полости в эпителиальных клетках. Благодаря этому свойству новый штамм легко передается по воздуху от больного человека к здоровому. Структура S-белка затрагивается мутацией, что облегчает его связывание с антителами.