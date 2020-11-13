Британские ученые назвали самый «зараженный» предмет в доме

13.11.2020, 15:17, Разное

Во время проведения исследования британские исследователи из Нортумбрийского университета задались целью выяснить, какой предмет в доме является самым «зараженным» и «грязным». Они взяли мазки с 30 элементов домашнего обихода и на протяжении пяти дней следили за размножением бактерий.

Пандемия привела к тому, что большинство людей начали тщательнее следить за чистотой рук и поверхностей, к которым они часто прикасаются. Общепринятым мнением является то, что максимальная концентрация микробов обычно на выключателях или дверных ручках. Однако исследователи уверяют, что есть целый список «грязных» предметов, об опасности которых никто даже не подозревает.

После проведения исследования выяснилось, что в доме среди 30 предметов самыми «зараженными» оказались клавиатуры персональных компьютеров и ноутбуки. При этом, количество бактерий было больше на девайсах, принадлежавших молодым людям. Ученые зафиксировали стафилококки и стрептококки, а также микробы, передающиеся по воздуху. Данные микроорганизмы могут стать причиной различных заболеваний, среди которых доброкачественная кожная инфекция, менингит и пневмония.