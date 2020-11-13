«Если я его напишу, то потом умру»: Владимир Конкин не спешит с составлением завещания

13.11.2020, 15:17, Разное

Актер Владимир Конкин не спешит с составлением завещания. Он считает, если напишет его, то потом умрет – а ему так хочется пожить.

Несмотря на то, что у Владимира Конкина недавно трагически погибла любимая и единственная дочь София, эта ситуация не заставила его задуматься о составлении завещания. О своем наследстве он даже не хочет думать, а ему скоро исполнится 70 лет. Конкин уверен, как только напишет завещание, то потом и умрет. Об этом он пояснил Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

София Конкина умерла в фитнес-клубе, где постоянно плавала в бассейне. Эта история обсуждалась на многих ток-шоу федеральных каналов России. Актер не верил, что это чистая случайность и всерьез задумывался, что его дочку могли убить. Старший сын Конкина винит в произошедшей трагедии своего отца. Последний, в свою очередь, расстроен таким положением вещей и воспринимает это как публичное оскорбление. Об этом информирует «ГлобалМСК».