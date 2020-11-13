В Ирландии бык случайно опрокинул культовый камень и ферму окутали несчастья

13.11.2020, 15:16, Разное

Бык ирландского фермера почесался о древний камень и тот упал. Через некоторое время коровы на ферме заболели редкой и смертельно опасной болезнью, а потом весь урожай кукурузы погиб из-за сильнейшего в этих местах наводнения.

Еще несколько лет назад ирландский фермер Донал Бохан жил тихой и размеренной жизнью на своем участке в Кулнагурране, что на окраине Скибберина – городка в графстве Корк на юго-западной оконечности Ирландии.

Бохан выращивал кукурузу и она всегда ему удавалась, стебли кукурузы вырастали высотой свыше 2 метров. Еще он откармливал и продавал коров и в этом плане у него тоже все шло очень хорошо. Но потом на его ферме стали происходить катастрофические вещи.

В 2017 году Бохан заметил кое-что странное – его коровы похудели, начали необычно ходить, пятясь задом, а потом умирали. Лишь в 2020 году ему удалось выяснить, что всему виной была редкая грибковая инфекция, которая фактически "поедала заживо" животных.

В том же 2020 году у него случилась катастрофа с урожаем кукурузы. В августе месяце она была полностью готова к сборке урожая, когда из-за сильных ливней в этом районе произошло наводнение и весь урожай кукурузы Бохана погиб.

Это был не первый раз, когда его земля была затоплена, но это было худшее наводнение за всю его жизнь.

Бохан не мог понять, почему его жизнь внезапно приняла такой неудачный поворот. А затем он кое-что вспомнил. Около 10 лет назад один из его быков подошел к древнему вертикально стоящему камню, и начал чесаться об него. Бык был очень сильным и в какой-то момент опрокинул этот камень.

Камень, весом в 1 тонну, описанный Боханом, был культовым камнем – одним из тех памятников бронзового века, поставленных вертикально по всему Соединенному Королевству, которые использовались для священных церемоний, обозначения могильников и других, до сих пор неизвестных целей.

Как и большинство людей в Великобритании, Бохан знал, что эти камни нельзя трогать и тем более разрушать – как по причинам исторического наследия, так и из-за их предполагаемых магических способностей. Но когда его бык опрокинул этот камень и тот не был поставлен обратно на свое место, могло ли это стать причиной неудач Бохана?

Фермер верит, что да, еще как могло. По его словам, он пытался поставить камень на место, но боялся сделать это неправильно и навлечь на себя еще больший гнев неведомых сил.

Также он уверен, что дело действительно в древнем камне, потому что в его районе очень много подобных камней, а совсем рядом с фермой даже есть каменный круг. То есть когда-то давно эта земля считалась особенной и вероятно даже священной.

Бохан начал искать специалиста по древним камням и нашел одного из них в Университетском колледже Корка (UCC). Это был эксперт по ирландскому фольклору доктор Дженни Батлер, которая предложила фермеру позвать на помощь друидов.

Да, в современной Ирландии до сих пор есть общины друидов, которые поклоняются деревьям и ходят с посохами. А на дни солнцестояния и другие языческие праздники они приходят к древним каменным кругам и проводят там церемонии. И делают все это на полном серьезе.

Бохана познакомили с супругами-друидами Йеном и Карен Теттеру, которые состоят в общине Рощи Ану (Grove of Anu) – части всемирного ордена друидов. И они знали, как можно помочь Бохану и правильно поставили древний камень на его место.

"Место, где он стоит, совпадает с расположением старой крепости и является частью древней дороги, ведущей из этого форта. На нашей церемонии мы обратились к невидимым людям, живущим в крепости (феи), и сказали, что собираемся делать, а также использовали воду из нашего святого колодца", – рассказывают друиды.

Камень был поднят с помощью экскаватора и после этого друиды сказали, что надеются, что духовная дорога или энергетическая линия будет очищена, что позволит скоту использовать поле без последствий и остановить наводнения.

<>"Весь ритуал занял около двух часов, и когда он закончился, солнце пробилось сквозь облака, что было воспринято всеми собравшимися как хороший знак", – подытожил Йен Теттеру.

Все это на первый взгляд выглядит просто совпадением и случайностью, однако многие ирландцы верят в древние силы, фей и магию друидов. Пока не ясно, помогло ли это предотвратить череду несчастий на ферме Бохана, но он надеется, что все плохое уже позади.