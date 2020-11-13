Путин потребовал увеличить число рабочих мест для инвалидов

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13.11.2020, 15:13, Новости дня

К 2025 году доля инвалидов с работой должна вырасти в РФ вдвое и достичь более 51%, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства в ходе дискуссии отметил одно из направлений – создание онлайн-платформ для самозанятых, где люди могут предлагать широкому кругу возможных потребителей свои услуги в самых разных сферах – от производства до интеллектуальной деятельности. «Особенно это, конечно, важно для людей с ограничениями по здоровью. Потому что им-то труднее всего найти для себя работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

На сегодняшний день из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работают чуть больше 25%, сказал глава государства, выступая на форуме, передает ТАСС.

«К 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую, вдвое хотим, планируем, увеличить количество занятых среди инвалидов, довести ее до 51 с лишним процента», – подчеркнул Путин.

Также на форуме президент предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан. Президент отметил, что у руководства страны во главе угла должна стоять демографическая и социальная политики.



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