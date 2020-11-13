Путин заявил о прохождении РФ через серьезные испытания

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13.11.2020, 15:13, Новости дня

На сегодняшний день РФ проходит через серьезные испытания, в это время предприниматели, медики и другие граждане «совершают пронзительные поступки», сообщил президент Владимир Путин во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Во все времена и исторические эпохи сила РФ заключалась в таланте нашего народа, в наших идеалах и ценностях, взаимовыручке, уважении к нашей истории, патриотизме. Эти нравственные принципы сегодня проявляют себя в проникновенных, неподдельных культурных, просветительских инициативах», – приводятся его слова на сайте Кремля. 

Он привел в пример социальное служение волонтеров и некоммерческого сектора, работу поискового движения, «которое сохраняет нашу память о Великой Отечественной войне».

Путин отметил, что сейчас страна проходит через серьезные испытания. В это время предприниматели, медики и другие граждане «совершают пронзительные поступки».

По его словам, среди россиян много отзывчивых людей. Именно на них и держится российское государство. Президент считает граждан страны «самобытным народом», который может «воплотить в жизнь неповторимые идеи и решения».

«У нас действительно много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится Россия. Нам надо раскрыть колоссальные созидательные силы нашего народа, воплотить в жизнь его неповторимые, самобытные идеи и решения и вместе построить комфортную жизнь для наших людей, комфортную для жизни страну», – добавил президент. 

Ранее Путин заявил, что во главу угла руководству страны стоит ставить демографическую и социальную политику.



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