 

ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты через QR-коды

13.11.2020, 15:12, Новости дня

Российские банки в следующем году должны подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщил Центробанк.

«С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2022 года», – цитирует ТАСС сообщение регулятора.

Банки должны в указанные сроки настроить проведение и других типов операций СБП: переводы между гражданами по инициативе получателя, а также платежи от юрлиц к физлицам.

В ноябре власти Москвы порекомендовали магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания подключиться к системе QR-кодов.



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