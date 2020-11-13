В Новосибирской области нарастят финансирование проекта «Старшее поколение»

13.11.2020, 15:12, Новости дня

В Новосибирской области решили увеличить финансирование проекта «Старшее поколение», проходящего в рамках нацпроекта «Демография», проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей.

Финансирование проекта в 2021 году будет увеличено на 28% – с почти 700 до 900 млн рублей. Это связано с привлечением частных медорганизаций к оказанию услуг пенсионерам, сообщила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, передает ТАСС.

«Если говорить о гражданах старшего возраста, то у нас произойдет существенное увеличение финансирования за счет того, что в работу по реализации нацпроекта включаются частные медорганизации. Они уже в конце этого года вошли в нашу работу. Это более 200 млн рублей», – сказала Бахарева, добавив, что сейчас финансирование проекта «Старшее поколение» составляет порядка 700 млн рублей.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста был запущен в 2020 году. Пока в нем принимают участие 32 организации в девяти регионах России. В их числе Мордовия, Татарстан, Алтайский край, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Новосибирская, Тамбовская и Тульская области.

В этих регионах частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например, специалисты из частных клиник могут проводить регулярные осмотры на дому, вести индивидуальный дневник пациента, контролировать прием назначенных лекарств, брать анализы, проводить инфузионную терапию.

Нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации к отказу от вредных привычек и регулярным занятиям спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.