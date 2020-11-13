 

Путин обещал поручить проработать программу переподготовки самозанятых

13.11.2020, 15:12, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» пообещал дать поручение правительству проработать возможность реализации проекта программы практической переподготовки самозанятых граждан.

В ходе заседания форума с соответствующей просьбой к главе государства обратился автор программы, первый проректор международного института дизайна и сервиса Максим Усынин из Челбинска, передает РИА «Новости».

«Хорошо, договорились, я так и сделаю… И правительству сформулирую соответствующее поручение, и попрошу АСИ тоже этим заняться», – ответил президент.

Также на форуме президент предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан. Президент отметил, что у руководства страны во главе угла должна стоять демографическая и социальная политики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Лавров рассказал, как РФ «морочили голову» по ситуации с Навальным

31.10 / Компания Disney Research создала робота с человеческим взглядом

20.07 / Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе и раках

15.09 / Трамп вручил премьеру Израиля ключ «от Белого дома и всей Америки»

27.10 / В РФ предложили провести мини-трибуналы по геноциду советского народа

02.08 / В Калифорнии из-за пожаров начали эвакуацию тысяч жителей

22.08 / Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

30.06 / Президент Косово в телеобращении заявил, что готов уйти в отставку

11.08 / Ученые задаются вопросом: можно ли доверять российской вакцине от COVID-19?

01.09 / Вице-президент Cargill ошибся в оценке законности их соглашений по кредитам “Дельта Банка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска