 

Бузова показала, как ударилась лицом во время тренировки на «Ледниковом периоде»

13.11.2020, 15:12, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Ольга Бузова показала поклонникам, как она ударилась лицом во время тренировки на «Ледниковом периоде». Ведущая «ДОМа-2» отметила, что она намерена «падать и снова подниматься».
В популярном проекте Ольга Бузова катается с Дмитрием Соловьевым. На тренировке знаменитость отрабатывала с фигуристом некоторые элементы номера на специально отведенной площадке, а не на льду. Партнер поднял Ольгу Бузову и начал крутить, но в какой-то момент он утратил равновесие. В результате артистка упала, ударившись лицом о пол. Многие фолловеры отметили, что певица работает на износ и совсем себя не щадит.

Ольга Бузова сопроводила видео, которое показала подписчикам, словами из своей новой песни. 34-летняя телеведущая отметила, что «овации способны заглушить тонны хейта, но нужно не сдаваться, когда летят ножи». Незадолго до этого артистка получила еще одну травму, сильно ударившись об лед. Это произошло во время подготовки к шоу. После этого Бузова попросила Соловьева не ставить номера, в которых есть элементы с прыжками.



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