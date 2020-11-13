«Ихтиандр»: Подписчики раскритиковали образ Анастасии Волочковой на съемках нового клипа

13.11.2020, 15:12, Разное

Анастасия Волочкова пояснила подписчикам в микроблоге Instagram, что ее пригласили сняться в клипе Алексея Малахова. Балерина показала снимки рабочего процесса, однако пользователи Сети раскритиковали ее образ.

Фолловеры обвинили танцовщицу в том, что она неумело использует фотошоп. Анастасия Волочкова во время съемочного процесса клипа на песню «На дне» сменила несколько образов. Балерина появилась в костюме с бахромой и блестками, а также в серебряном мини-платье и ботфортах в тон. Для того, чтобы получился нужный кадр, знаменитость стояла на вращающейся платформе. Подписчики отметили, что на снимке ноги балерины кажутся разного размера, а ее фигура не такая стройная, как она обычно показывает в микроблоге.

Танцовщицу подозревают в «плохом фотомонтаже». В комментариях ее сравнили с «Ихтиандром» и написали, что у звезды «шпинатное пузо». Однако нашлись фолловеры, которые похвалили артистку за смелые эксперименты и пожелали ей дальнейших творческих успехов.