В Красноярском крае 9-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного отца

13.11.2020, 15:12, Разное

В Красноярском крае в ДТП, которое произошло по вине пьяного отца, погибла 9-летняя девочка. Инцидент был зафиксирован 12 ноября поздно вечером на одной из дорог Минусинского района.

ВИзвестно, что за рулем автомобиля ВАЗ-2103 находился 42-летний водитель. Он управлял транспортным средством под воздействием спиртных напитков. Автомобилист допустил съезд машины в левый кювет по ходу движения. После этого транспортное средство опрокинулось. В результате случившегося 9-летняя пассажирка получила множественные травмы и скончалась на месте аварии до приезда медиков.

Известно, что отец ребенка управлял автомобилем без водительского удостоверения. В момент вождения он не пристегивался ремнем безопасности. В отношении мужчины составлены все необходимые документы административного характера. К тому же правоохранители проводят проверку в рамках УПК РФ.