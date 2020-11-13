 

Основной деятельностью «Роскосмоса» станет торговля

13.11.2020, 15:03, Разное

Государственная корпорация «Роскосмос» планирует с 2021 года переименоваться в «государственную торговую корпорацию «Роскосмос» – такое решение было принято в связи с тем, что доходы от освоения космоса серьёзно падают.

Глава компании Дмитрий Рогозин пояснил, что компания может зарабатывать на торговле больше, чем на космических пусках. У России, считает он, есть «уникальный космический бренд, который может приносить миллионы».

«На примере кружек. Кто купит кружку с Илоном Маском? Никто. Это не бренд, он никому не интересен. А кружку с Гагариным купят все», – сказал он.

В то же время, уточнил Рогозин, совсем отказываться от космических пусков организация не будет – есть космическая программа, которую следует выполнять, хотя скорее всего это произойдёт «в усечённом виде».

«Основная наша цель – всё-таки зарабатывать, а не меряться с кем-то технологиями. Пуски мы оставим, но приоритетом считать не будем», – добавил руководитель

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Октябрьский переворот: «мыльный пузырь», который не лопнул

26.07 / Мнение: О ковид-диссидентах и ковид-алармистах

02.11 / Мнение: Распад зоны влияния

26.06 / Мнение: Что мы потеряли после отмены крепостного права в 1861 году

26.10 / Возвращение Натальи Ветлицкой на отечественную сцену обернулось провалом

28.08 / Вакцинация: отказаться нельзя делать

07.09 / Появились данные об издевательствах Трампа над Мэй: Была готова либо заплакать, либо закричать

21.07 / Личное: Могла бы нарисовать ее по памяти

23.10 / Новый рекорд коронавируса в России: более 17 тысяч случаев заражения за сутки

22.07 / Хирург Александр Вдовин рекомендует Алле Пугачевой воздержаться от пластики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска