Основной деятельностью «Роскосмоса» станет торговля

13.11.2020, 15:03, Разное

Государственная корпорация «Роскосмос» планирует с 2021 года переименоваться в «государственную торговую корпорацию «Роскосмос» – такое решение было принято в связи с тем, что доходы от освоения космоса серьёзно падают.

Глава компании Дмитрий Рогозин пояснил, что компания может зарабатывать на торговле больше, чем на космических пусках. У России, считает он, есть «уникальный космический бренд, который может приносить миллионы».

«На примере кружек. Кто купит кружку с Илоном Маском? Никто. Это не бренд, он никому не интересен. А кружку с Гагариным купят все», – сказал он.

В то же время, уточнил Рогозин, совсем отказываться от космических пусков организация не будет – есть космическая программа, которую следует выполнять, хотя скорее всего это произойдёт «в усечённом виде».

«Основная наша цель – всё-таки зарабатывать, а не меряться с кем-то технологиями. Пуски мы оставим, но приоритетом считать не будем», – добавил руководитель