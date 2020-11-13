 

Валерий Соловей задержан за проведение подпольных порносеминаров под видом «лысого из Brazzers»

13.11.2020, 15:03, Разное

Известный политолог и профессор Валерий Соловей задержан и находится в отделении полиции Нижнекамышевска. Ему вменяется организация незаконных мероприятий для взрослых и совершение мошеннических действий развратного характера в особо циничной форме.

По версии полицейских, Соловей выдавал себя за американского порноактера Джонни Синса, известного в России и странах СНГ как «лысый из Brazzers». Эта информация была отражена на всех афишах нелегальных мероприятий и зафиксирована оперативниками МВД. Тема самих семинаров была одна и та же — «Как побороть жизненную импотенцию и повысить властное либидо». Доверчивые граждане предполагали, что смогут приобрести навыки в интимной сфере жизни, но на проводимых мероприятиях Соловей агитировал собравшихся вступать в новое оппозиционное политическое движение и жертвовать деньги на его развитие.

Чтобы не привлекать лишнего внимания и реализовать преступный умысел, политолог выбрал для своих лекций депрессивные города российской глубинки с населением менее 100 000 человек. Суммарно фальшивому Синсу удалось объехать более 150 городов России. Ни одну из жертв мошенника не смутило хорошее русское произношение «американского актера». А свой плохой вид и несоответствие внешности фотографиям в интернете Соловей объяснял недавно перенесенной коронавирусной инфекцией.

Мошеннические действия Соловья помог разоблачить случай. На семинаре в Нижнекамышевске в помещении стало слишком жарко и Соловей снял свой пиджак. Один из зрителей обратил внимание, что на правом предплечье политолога была изображена татуировка Горбачева, после чего разразился громкий скандал. Слушатель заявил, что «Лысый-то не настоящий!». В результате Валерий Соловей был задержан посетителями мероприятия и передан в руки полиции.

Местные власти проигнорировали просьбу политолога связаться с президентом страны, чтобы доложить ему о сложившейся ситуации. В ближайшее время Валерий Соловей будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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