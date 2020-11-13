Осложнение пандемии. COVID-19 приводит к ампутации

13.11.2020, 14:55, Разное

Что увидела спецкор Елена Костюченко — автор репортажа «Ночь, день, ночь» из «красной зоны» московской больницы.

Вся 15-я больница Москвы — «красная зона». В диагностическом заседает штаб и спят врачи между сменами. Есть роддом, где лежат роженицы с коронавирусом. Детей разделяют с мамами сразу после родов, показывают малышей по WhatsApp. 385 детей родилось здесь за время пандемии.

Территория больницы огромная, на ней можно заблудиться. Это одна из трех московских больниц, которая работает с коронавирусом с начала эпидемии — без перерыва.

«Тромбы у всех. D-димер, который показывает склонность организма к тромбообразованию, — в норме 1–2, 500 максимум, у наших 1000, 3000, 7000! — говорит хирург Виктор Аносов. — Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день».

«Обычно смертность при операциях 1–2%. Сейчас смертность доходит до 50%

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