 

Мама Кейт Миддлтон рассказала о виртуальной встрече с внуками Джорджем, Луи и Шарлоттой перед Рождеством

13.11.2020, 14:50, Разное

Мама герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон владеет агентством по организации праздников – Party Pieces. Можно только представить, каким спросом пользовались ее услуги в преддверии Рождества и Нового года, но в 2020-м пришла другая реальность: в Великобритании вновь ввели локдаун, и собраться большой семьей вместе получится далеко не у всех. Но Кэрол предлагает не расстраиваться по этому поводу, а лишь найти новые способы праздничного взаимодействия со своими родными. Так, по словам Кэрол, она все равно будет наряжать елку со своими внуками – принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой, хотя и с помощью Zoom.

Мы можем не собраться вместе на Рождество, но после такого года, как 2020-й, мы должны помнить о том, что действительно важно. Для меня, например, важно, чтобы моя семья чувствовала единение. Обычно я всегда позволяю моим внукам помогать мне наряжать елку. В этом году я позвоню им по видеосвязи и мы будем также вместе решать, какое украшение и куда повесить. И ничего, что, возможно, потом мне придется все переделать…!
Работа над нашими рождественскими коллекциями принесла мне много радости, и надеюсь, мы поможем вам испытать те же чувства. От адвент-календарей до рождественских украшений и наполнителей для праздничного носка – у Party Pieces есть все, что нужно для наступающего сезона, который, мы надеемся, будет безопасным и счастливым для всех нас, – написала Кэрол на Instagram-странице своей компании.

Кэрол и Кейт Миддлтон с принцессой ШарлоттойКэрол с принцем Джорджем

В декабре 2018-го Кэрол отмечала 30-ю годовщину своего агентства Party Pieces и по этому случаю согласилась дать интервью изданию The Telegraph. Тогда мама Кейт Миддлтон впервые рассказала о подготовке к свадьбе старшей дочери и свадьбе Пиппы, о том, что она думает о зяте Уильяме, а также об особенной рождественской традиции, которая существует в их доме. Кэрол отметила, что очень любит рождественские елки, поэтому устанавливает их в своем поместье Bucklebury Manor в таком количестве, в каком только возможно. И кроме того, елка ставится и в комнатах внуков, чтобы каждый из них мог нарядить собственное праздничное дерево по своему желанию.



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