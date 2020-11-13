 

Александр Цыпкин, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Бурковский и другие на ужине Paul Smith

13.11.2020, 14:50, Разное

Весь день в бутике гостей и клиентов угощали традиционными английскими закусками и раздавали памятные сувениры, а вечером в BARBOSCO прошел закрытый ужин, который посетили Александр Цыпкин, Андрей Бурковский, Константин Крюков, Ингеборга Дапкунайте, Маша Федорова, Игорь Гаранин, Михаил Куснирович, Екатерина Моисеева, Константин и Ольга Андрикопулос, Кристина Левиева, Владислав Игнатьев, Ирада Зейналова и другие.

Александр ЦыпкинИнгеборга ДапкунайтеИрада ЗейналоваМихаил КуснировичЕкатерина МоисееваУжин прошел в пространстве BARBOSCO, которое специально для этого случая было оборудовано экранами для онлайн-связи с Лондоном. К сожалению, давно запланированный приезд сэра Пола пришлось отложить из-за локдауна, связанного с пандемией. Однако, благодаря интернет-трансляции, с дизайнером все же удалось провести получасовую увлекательную беседу – сэр Пол в прямом эфире приветствовал гостей и много шутил. Модераторами и ведущими вечера выступили Ингеборга Дапкунайте и директор по развитию Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос. Во время ужина гости вечеринки получили персональные карточки с викториной. Каждый желающий смог блеснуть эрудицией – в конце вечера победители викторины ушли домой с памятными призами. В течение всего вечера за музыкальную атмосферу отвечала кавер-группа Mr.Fungle.

Константин КрюковКонстантин и Ольга АндрикопулосМаша ФедороваИгорь ГаранинКристина ЛевиеваВладислав Игнатьев и Аида УразбахтинаУжин Paul Smith



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