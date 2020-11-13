 

И снова рекорд: коронавирус унес жизнь еще более молодого россиянина

13.11.2020, 14:43, Разное

Звание самого молодого скончавшегося из-за коронавируса россиянина вновь сменило обладателя. В пятницу оно перешло к 26-летнему мужчине из Тюмени.

Заболевание протекало в тяжелой форме и осложнилось двусторонней пневмонией и сердечной недостаточностью. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но безуспешно.

Стоит отметить, что все три самых молодых скончавшихся от COVID-19 пациента были за последнее время были жителями Тюменской области. 10 ноября инфекция унесла жизнь 33-летней женщины, но еще за несколько дней до нее самой молодой была 37-летняя заболевшая из того же региона, передает Ura.ru.



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