 

Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками

13.11.2020, 14:40, Новости дня

Мать герцогини Кембриджской Кэтрин Кэрол Миддлтон 11 ноября рассказала на странице своей компании в Instagram, как отпразднует Рождество со своими тремя внуками – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. 

“Обычно я позволяю внукам помогать мне украшать елку. В этом году попрошу их по видеосвязи решить, какое украшение и куда поместить. Возможно, позже его придется со вкусом переделать”, – написала она.

Миддлтон не исключила, что на это Рождество внуки могут к ней и не приехать, отметив, насколько важна в такой ситуации поддержка семьи.

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Публикация от Party Pieces (@partypieces)

65-летняя Кэрол Миддлтон руководит компанией, которая занимается организацией и украшением праздников. В браке с Майклом Миддлтоном она родила троих детей – дочерей Кэтрин (1982) и Пиппу (1983) и сына Джеймса (1987).

Старшая дочь в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма, получив титул герцогини Кембриджской.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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