“Кайф”, “Ну какая же классная!”. Паперная засветила грудь в откровенном декольте
13.11.2020, 14:40, Новости дня
Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная разместила в Instagram подборку снимков, на которых продемонстрировала глубокое декольте. Она позировала в белой облегающей майке.
“Ну как вы там?” – спросила актриса.
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Подписчики отреагировали на ее снимки.
“Кайф”, – написала anastasi_kors.
“Ну какая же классная! Очень нравитесь и как актриса, и как человек из Instagram” , – заявила mississtaw.
Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным.
В апреле 2020 года Паперная стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч. У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.
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