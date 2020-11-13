 

“Кайф”, “Ну какая же классная!”. Паперная засветила грудь в откровенном декольте

13.11.2020, 14:40, Новости дня

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная разместила в Instagram подборку снимков, на которых продемонстрировала глубокое декольте. Она позировала в белой облегающей майке.

“Ну как вы там?” – спросила актриса.

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Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Подписчики отреагировали на ее снимки.

“Кайф”, – написала anastasi_kors.

“Ну какая же классная! Очень нравитесь и как актриса, и как человек из Instagram” , – заявила mississtaw.

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным.

В апреле 2020 года Паперная стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч. У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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